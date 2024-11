O projeto para a construção do novo estádio do Flamengo impressiona pela altura da estrutura que supera as recentes as renovações do Santiago Bernabéu e Camp Nou, para vir a ser um dos mais altos do mundo, com um tamanho equivalente a um prédio de vinte andares.

O projeto apresentado pelo clube carioca aponta para que as bancadas atinjam uma altura máxima de 60 metros, ultrapassando a altura de recintos históricos como o Santiago Bernabéu (45 metros), Camp Nou (48m), Maracanã (32m), Allianz Arena (52m) ou Signal Iduna Park (40m).

O estudo aponta para a construção de um estádio mais vertical e, apesar da altura, a projeção é que a cadeira mais distante do novo estádio será pelo menos 10 por cento mais próxima do relvado do que no Maracanã. Em números, a maior distância será de 190 metros - no Maracanã, chega a 210m - e a menor distância é 6,81m.

Mesmo assim, o novo recinto do Flamengo não será o mais alto do Brasil. Entre os principais estádios brasileiros apenas dois possuem uma altura superior a 60 metros. O Estádio Nilton Santos, onde joga o Botafogo, possui 70 metros de altura, contabilizando os arcos da estrutura da construção. O outro estádio é o Mané Garrincha, em Brasília, com 62 metros de altura.

Outro pormenor que chama a atenção no projeto apresentado pelo Flamengo é o tamanho dos balneários, maiores do que é habitual e em formato redondo, uma vez que vão ser construídos para receberem jogos da liga de futebol americano (NFL), uma vez que cada equipa, entre titulares e suplentes, conta com 53 jogadores.

O novo estádio será construído em terrenos já adquiridos pelo clube, na zona portuária do Rio de Janeiro, num projeto que está avaliado em mais de 330 milhões de euros, valor que o clube pretende depois rentabilizar para o dobro, através da venda do naming do estádio e também com a venda antecipada de lugares anuais.

O objetivo é inaugurar o novo recinto a 15 de novembro de 2029, mas o clube pretende começar a vender bilhetes para a nova casa já no próximo ano, em 2025.