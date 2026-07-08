Flamengo
Há 18 min
Flamengo vence Lausanne antes de defrontar o Benfica no Algarve
Equipa de Leonardo Jardim está a estagiar no sul de Portugal
Equipa de Leonardo Jardim está a estagiar no sul de Portugal
O Flamengo de Leonardo Jardim, a estagiar no Algarve, venceu esta quarta-feira os suíços do Lausanne por 2-0, antes de defrontar também o Benfica, no Estádio do Algarve, no próximo sábado (19h30), num encontro, inserido no Torneio do Algarve, que vai ser transmitido em direto pela TVI.
Depois do empate com os argentinos do River Plate (2-2), no primeiro jogo no Algarve, a equipa carioca, com uma equipa com muitos jovens, venceu o Lausanne, com dois golos na segunda parte marcados por Lorran e Wallace Yan.
Um jogo que contou com um pormenor inusitado: Lorran, que tinha entrado ao intervalo, foi substituído já perto do final do jogo, mas acabou por voltar ao jogo, no último minuto, face às queixas apresentadas por Ayrton Lucas.
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