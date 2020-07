Gerson, peça fundamental no Flamengo durante a passagem de Jorge Jesus pelo clube brasileiro, foi questionado em conferência de imprensa com um possível interesse do técnico em levá-lo para o Benfica.

«Está a sair muita coisa, como sai sempre, mas não me chegou nada. O meu foco é no Flamengo e estou feliz aqui», limitou-se a dizer.

Gerson não se alongou sobre a saída de Jesus do emblema carioca, nem sobre Domènec Torrent, treinador espanhol que foi adjunto de Pep Guardiola no Barcelona, no Bayern Munique e no Manchester City, e que tem sido apontado pela generalidade da imprensa brasileira como o sucessor do português. «Deixamos essa parte para a direção do Flamengo. O nome que for escolhido será bem recebido», referiu, garantindo depois que os jogadores do Flamengo têm capacidade e «inteligência» para se adaptarem a diferentes ideias de jogo.