Danilo, médio ex-FC Porto, foi herói na final da Libertadores, marcando o golo que daria a quarta «liberta» ao Flamengo. Em declarações após o jogo, o jogador de 34 anos confessou que perdeu a tia na véspera da final. Queria, portanto, dedicar a vitória à família

«A minha tia faleceu ontem. O meu pai teve que voltar. Meu pai é flamenguista, está lá em Bicas, não pôde estar aqui. Queria dedicar esta vitória para ele e para toda a minha família», confessou Danilo.

O internacional brasileiro, que vestiu de azul e branco entre 2011-15, reforçou o Flamengo depois de cinco épocas e meia pela Juventus. Passou também por Real Madrid e Manchester City.

Já em 2011, pelo Santos, Danilo marcou na final da Libertadores. Repetiu o feito este sábado, ultrapassando assim o Palmeiras de Abel Ferreira. Tornou-se, portanto, no primeiro jogador a ganhar duas Ligas dos Campeões e duas Ligas dos Campeões.