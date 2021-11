Diego, jogador do Flamengo, explicou porque Jorge Jesus é um treinador especial.

Em entrevista ao «The Players Tribune» o antigo médio do FC Porto revelou alguns episódios da caminhada para a conquista da Taça Libertadores, que teve um grande percalço pelo meio.

«Parti a perna. Antes de fazer o exame, só pensava: ‘Não é possível... Depois de tudo o que aconteceu...’. A minha história com o Flamengo até ali era de muitas emoções e eu tinha esse sonho [de conquistar a Libertadores]. Enquanto recuperava, o Jorge Jesus ligava-me: ‘Como estás? Precisamos de ti.’ Eu ia aos treinos, corria a volta do campo e ele olhava e falava: ‘Já estás bem! Não mancas mais, pá! Muito bem!’ (risos). Estes detalhes, esses elogios, tornam Jesus um treinador diferente», recordou Diego, recuperando também o momento em que o técnico português o lançou em competição, num clássico frente ao Fluminense na reta final do Brasileirão.

«Os meus familiares estavam todos no estádio. De repente, marcamos: um, dois, três… No terceiro golo, o Jorge Jesus olha para mim e diz: ‘Diego, vai aquecer.’ Ele estava com isso na cabeça o tempo todo, a pensar ‘ele tem que entrar hoje.’», lembrou, acrescentando: «Os outros jogadores como que pararam de aquecer e abriram espaço para mim... Foi uma coisa linda. São situações emocionantes.»