Jorge Jesus falou à FlaTV após a conquista do Campeonato Carioca frente ao Fluminense. O treinador começou por dar os parabéns às duas equipas e destacou a satisfação de conquistar um título que lhe faltava.

«O Fluminense foi um rival muito competente que nos obrigou a jogar dentro dos nossos limites», disse o técnico.

«Hoje faltou-nos alguma criatividade na primeira linha ofensiva, mas também é mérito do Fluminense. O nosso objetivo era vencer esse troféu, o último da época, faltava-nos este, principalmente eu que nunca ganhei um estadual».

«Nós ainda não perdemos nenhum jogo no Maracanã», apontou o treinador, frisando: «Seis títulos em um ano e um mês, que é o tempo que estou no Flamengo, é uma coisa incrível.»

Assunto que não foi abordado pela entrevista ao canal do clube foi o futuro do treinador no Flamengo.

Jesus fez também uma publicação nas redes sociais em que escreveu: «Orgulhosos por marcar o nosso nome na história rubro-negra com mais um título, por proporcionar mais esta alegria à Nação.»

E choveram comentários a pedir: «Fica Mister.»