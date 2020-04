Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo responsável pelo futebol, garantiu que o clube brasileiro vai fazer todos os possíveis para renovar contrato com Jorge Jesus, mas avisou que nõ depende só do Flamengo: Jorge Jesus tem de entender o momento e a situação atual no mundo.

«Há um ano, quando fizemos a contratação dele, o Flamengo fez um esforço financeiro enorme. Eu tinha muita segurança nele e o presidente Landim foi fundamental em todo o processo porque acreditou num técnico estrangeiro. O Flamengo fez o esforço possível para trazer Jorge Jesus. Ele veio, aconteceu o que aconteceu e surge esta situação de renovação. Mas agora um fator que torna isto mais fácil: já não é uma aposta no escuro como foi lá atrás», referiu.

«Quando o Jorge Jesus veio, o Flamengo empatou um jogo na Taça Brasil, foi eliminado, foi jogar no terreno do Emelec e perdeu o jogo. O que nós apanhámos nessa altura... Se o Jorge Jesus não desse certo, seria uma chacota. Mas deu certo e eu tirei um peso enorme das minhas costas. Por isso hoje todos os esforços serão feitos de novo.»

Apesar da vontade do Flamengo em manter o treinador português, o dirigente do clube brasileiro garante que não está nas mãos deles, porque Jorge Jesus tem de baixar as exigências que tem feito. Marcos Braz garante, de resto, que independentemente do que acontecer o Flamengo vai estar sempre reconhecido ao treinador português pelo excelente trabalho realizado no ano passado.

«O presidente Landim já autorizou, nós estamos a conversar com o Jorge Jesus, mas entretanto aconteceu essa situação no mundo, e o euro passou a valer mais de seis reais. O Flamengo está a analisar várias situações. Temos um outro caso de dinheiro a receber em que pediram tempo para pagar. Por isso estamos como todas as empresas e todos os clubes a fazer as análises possíveis», lembrou.

«Vamos tentar mais uma vez renovar com o Jorge Jesus, vamos fazer a nossa parte, mas não depende só de nós: depende também do Jorge Jesus entender o momento e entender a situação em que estamos hoje. Isto sem o Flamengo perder o reconhecimento da importância do Jorge Jesus nos títulos conquistados.»