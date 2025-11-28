Filipe Luís, técnico do Flamengo, em conferência de imprensa de antevisão à final da Libertadores, deste sábado [21h00], onde vai medir forças com o Palmeiras de Abel Ferreira. O treinador brasileiro recordou a final perdida em 2021 com Abel, elogiou Simeone e afirmou esperar um jogo decidido «nos detalhes».

Final de 2021? É um momento diferente

«São finais diferentes, momentos diferentes. Claro que está gravado na cabeça do adepto aquela derrota. No final das contas, quando duas equipas entram em campo numa final, só uma sai vencedora. Foi o Palmeiras. E daquele grupo são muitos jogadores novos. O treinador do Flamengo agora é outro [n.d.r.: era Renato Gaúcho o treinador do Fla]. Os jogadores do Palmeiras também, muitos deles são novos. Ficaram poucos daquele título. Então, é um momento diferente. Nós temos de aproveitar, desfrutar e viver esse momento, porque estar em mais uma final de Libertadores é um privilégio.»

É diferente viver a final como treinador

«É muito difícil estar aqui para alcançar esse sonho. É um momento especial para mim e para os jogadores. É uma sensação diferente, porque quando eu era jogador de futebol, eu tinha de pensar sozinho, no meu corpo, nas minhas pernas e como eu ia me comportar dentro do campo. Mas agora, como treinador, eu tenho de preparar tudo para cada jogador. Então, eu tenho que pensar, primeiro de tudo, os jogadores que vão começar o jogo, quem vai estar no banco, como vai ser o plano do jogo, como vamos nos comportar de forma defensiva e também de forma ofensiva. Então, é muito diferente ser o treinador, mas eu estou realmente a aproveitar a minha experiência e espero que eu possa aproveitar também o jogo.»

Relação com Diego Simeone

«É uma pessoa que não só me melhorou como jogador, mas também me mudou a forma de pensar. Melhorou-me como pessoa, tornou-me uma pessoa mais competitivo, mais ambicioso. Hoje estou sentado aqui graças a ele, porque ele me inspirou a ser treinador. Inspirou-me a inspirar pessoas. Então, sou muito agradecido.»

Jogo será decidido nos detalhes

«Nesse plano de jogo, o que o Palmeiras vai fazer, eu não sei. Realmente, isso é uma coisa deles, e o que eu tento passar para os meus jogadores é todas as possibilidades. Se o Palmeiras pressionar, o que eles têm de fazer, se não pressionar tanto, o que eles têm de fazer. Dar o caminho. Mas uma coisa é certa, nós conhecemos muito o Palmeiras e o Palmeiras conhece muito o Flamengo. São duas equipas com identidade. O Palmeiras tem um treinador que já está há cinco anos. Têm uma forma de jogar muito clara. Então, vai ser um jogo que vai estar realmente nos detalhes. O mais importante é que os jogadores entendam qual é o caminho a seguir nessa final e que joguem de uma forma leve para poder vencer.»