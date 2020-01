Esta segunda-feira marcou o arranque oficial da pré-temporada do plantel principal do Flamengo. Após o treino, Jorge Jesus esteve presente em conferência de imprensa para abordar o seu regresso ao Rio de Janeiro e a época que se avizinha.

O técnico português anunciou que o jogo desta quarta-feira será o último em que Maurício Souza, treinador dos sub-20 do Flamengo, vai comandar a equipa no estadual.

«Faltando duas semanas para a decisão (Supertaça brasileira), nós vamos aproveitar os jogos do estadual para fazermos a pré-época (…) a equipa que tem vindo a jogar ainda vai jogar na quarta com o Fluminense e no dia 3 no Maracanã contra o Resende, já joga a maior parte dos jogadores do ano passado», avançou.

A pouco mais de duas semanas de defrontar o Athletico Paranaense, em jogo a contar para a Supertaça Brasileira, Jorge Jesus mostrou-se otimista para o embate: «Estes jogadores já estão a trabalhar comigo há 7 meses, e essa é uma vantagem que me garante segurança e confiança para ganharmos o primeiro título», assegurou.

Jorge Jesus falou ainda das camadas jovens do clube, salientando a qualidade e potencial de alguns jovens. O técnico confirmou também que o jovem Lázaro (apenas 17 anos) fará parte do plantel principal.

«Claro que a base, a formação do Flamengo é muito boa, felizmente tem jogadores com muito talento … vamos pôr com a equipa profissional, com a primeira equipa. Vamos chamar dois ou três jogadores que vão fazer o ano todo com a equipa A, incluindo o Lázaro».

Questionado sobre o mercado de transferências, o técnico português garantiu estar «muito satisfeito» com o trabalho da direção do clube, mas não descartou mais reforços.

«Teoricamente é mais forte. Os que ficaram têm 7/8 meses comigo. Estes novos jogadores que vieram ajudar a melhorar a quantidade e qualidade do elenco. Enquadrámo-los desportivamente e financeiramente. Estou muito satisfeito com aquilo que a direção do Flamengo fez em relação a estes novos jogadores.

«[O reforço da equipa] ainda está aberto. Mais um ou outro jogador que possa entrar na equipa. Queremos ter duas hipóteses mais niveladas para todas as posições. Do meio-campo para a frente está praticamente definida. Se nada de extraordinário acontecer, o que falta nivelar é a última linha (defesa)» explicou o técnico de 65 anos.

Jorge Jesus não esqueceu a final perdida frente ao Liverpool em jogo a contar para o Mundial de Clubes. «Faltou a cereja em cima do bolo contra a melhor equipa do mundo. Essa final ficou-me atravessada na garganta. Esse é um dos meus grandes objetivos individuais. Chegar lá e ganhar o Campeonato do Mundo de Clubes», afirmou o técnico português.