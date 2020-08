Domenec Torrent chegou esta manhã ao Brasil e à espera dele tinha dezenas de adeptos do Flamengo, que o receberam em clima de festa. Havia também muita imprensa, a aguardar pelas primeiras palavras do espanhol, as quais foram simpáticas para o português Jorge Jesus.

«Estou muito feliz por fazer parte deste grande clube e desta grande Nação. Estou pronto para tentar ganhar títulos com estes adeptos. Quando se trabalha no Flamengo, tem que se ganhar e ganhar, porque o Flamengo é um dos grandes clubes do mundo», começou por dizer Domenec Torrent.

«Estamos preparados para tentar ganhar títulos e jogar bonito O mais importante agora é respeitar o trabalho do Jorge Jesus, porque já é uma equipa ganhadora, e pouco a pouco mudar poucas coisas.»

Depois disso, Domenec Torrent teve uma declaração que não pode deixar de ser entendida como uma resposta à opção de Jesus. «A intenção é ficar no Brasil muitos anos. Quando se é feliz num clube e o clube é feliz contigo... Quero ficar três, quatro, cinco anos, porque isso quer dizer que ganhamos e o clube está muito feliz comigo.»