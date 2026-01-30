Lucas Paquetá está de regresso ao Flamengo, emblema pelo qual fez formação e deixou em 2018, quando rumou ao Milan. O médio ofensivo estava no West Ham e deixou a equipa de Nuno Espírito Santo a troco de 42 milhões de euros. O vínculo com o “Fla” é válido até dezembro de 2030.

No futebol europeu, Paquetá – de 28 anos – representou Milan, Lyon e West Ham, conquistando a Liga Conferência com os “Hammers”. Nesta época, o brasileiro fez cinco golos e uma assistência em 19 jogos.

