Nuno Campos foi anunciado, nesta terça-feira, como treinador dos sub-20 do Flamengo. Tal como noticiou o Maisfutebol em tempo útil, o português, de 49 anos, assina por duas épocas. Recentemente, foi adjunto de Renato Paiva no México, no Toluca.

Antes, treinou Tondela e Santa Clara, num total de 19 jogos. Durante 16 anos, Nuno Campo foi adjunto de Paulo Fonseca, passando por emblemas como Pinhalnovense, Desp. Aves, P. Ferreira, FC Porto, Sp. Braga, Shakhtar Donetsk e Roma.

Para a nova aventura, a primeira no Brasil, o treinador conta com o adjunto Gonçalo Cruz.

O novo timoneiro dos sub-20 do Flamengo reforça a história de técnicos lusos no gigante do Rio de Janeiro, depois de Ernesto Santos, Cândido de Oliveira, Jorge Jesus, Paulo Sousa e Vítor Pereira.

De recordar que o português José Boto é o diretor desportivo do Flamengo.

Pelo Rio de Janeiro está também Renato Paiva, mas ao leme da equipa principal do Botafogo.

O primeiro teste de Nuno Campos está agendado para esta sexta-feira (19h de Portugal Continental), frente ao Vasco da Gama, na 3.ª jornada do Brasileirão Sub-20.