É oficial! Jorge Jesus já é treinador do Benfica. O clube da Luz acaba de informar a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários que já fez uma proposta e que esta já foi aceite pelo treinador.

A SAD do clube da Luz informa ainda que também já entrou em contato com o Flamengo com a intenção de encetar negociações que levem à saída do técnico.

Uma informação que o Maisfutebol tem vindo a atualizar ao longo dia. O treinador regressa, assim, ao clube encarnado com toda a equipa técnica que tinha no Flamengo e vai assinar um contrato válido por três temporadas.

Jorge Jesus irá auferir qualquer coisa como 3 milhões de euros limpos por temporada.

Nesta altura, portanto, falta apenas pagar a rescisão de contrato com o Flamengo, que implicará um pagamento de cerca de dois milhões de euros (um milhão que o clube adiantou em salários aquando da última renovação e mais um milhão de indemnização). Nos próximos dias, Jorge Jesus deve viajar definitivamente para Portugal.

O comunicado do Benfica à CMVM:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que entrou em contacto com o CR Flamengo, dando conta da sua intenção de contratar o treinador Jorge Jesus, tendo encetado negociações para o efeito. Mais se informa que a Benfica SAD apresentou uma proposta de contrato de trabalho desportivo ao treinador Jorge Jesus, tendo a oferta sido aceite pelo mesmo».

Entretanto, o Benfica já anunciou nas redes sociais a contratação do treinador, publicando uma fotografia de Jorge Jesus com uma nota de «boas-vindas». O site do Benfica ficou, entretanto, indisponível, ao que tudo indica, pelo elevado número de acessos de adeptos que procuravam mais informação sobre o regresso do treinador.

Bem-vindo, JJ!

— SL Benfica (@SLBenfica) July 17, 2020