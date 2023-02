O Flamengo garantiu o terceiro lugar no Mundial de clubes, ao bater o Al Ahly por 4-2. Ainda assim, a equipa orientada por Vítor Pereira teve de sofrer para terminar a prova no último lugar do pódio.

Depois de perder com o Al Hilal, falhando a final com o Real Madrid, o Fla enfrentou um adversário do Egito que foi superior durante vários períodos do jogo, enquanto esteve em igualdade numérica.

Gabigol até colocou o Flamengo a vencer ao minuto 11, na sequência de um castigo máximo, mas Ahmed Abdelkader (38m e 60m) garantiu a reviravolta com dois golos. O segundo foi uma verdadeira obra de arte.

Pelo meio, Aderbar Santos defende um penálti cobrado por Ali Maaloul (57m). O guarda-redes foi determinante nessa fase do encontro, em que a formação egípcia ameaçava cavar um fosso definitivo.

Pouco depois do 2-1, Khaled Abdelfattah foi expulso por uma falta à entrada da área (69m). Contra dez, o Flamengo carregou e virou o jogo no último quarto de hora.

Pedro (77m) indicou o caminho, aproveitando uma má saída do guarda-redes do Al Ahly, Gabigol bisou na sequência de nova grande penalidade (94m) e Pedro fixou o resultado final já depois do minuto 90, após um passe errado de um adversário.