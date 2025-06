Apurado para os “oitavos” na liderança do Grupo D, o Flamengo partilhou pontos com o Los Angeles FC (1-1). Na derradeira jornada, o “Mengão” apresentou-se com os defesas Alex Sandro e Danilo de início – dupla formada no Santos e outrora no FC Porto e Juventus – além de Everton “Cebolinha”, avançado ex-Benfica.

Na baliza dos norte-americanos esteve Hugo Lloris (ex-Tottenham), enquanto Giroud, avançado ex-Chelsea e Arsenal, foi aposta na segunda parte.

Por isso, esta partida promoveu o reencontro do avançado francês com o médio Jorginho – com quem partilhou balneário nos “Blues” – e com o treinador Arsène Wenger, outrora timoneiro dos “Gunners” e atualmente observador da FIFA.

Recorde o desenrolar deste jogo.

Na madrugada desta quarta-feira, o domínio dos comandados de Filipe Luís revelou-se de pólvora seca. Como tal, o Los Angeles FC inaugurou o marcador ao minuto 84, pelo avançado Denis Bouanga.

Na resposta, aos 86m, Jorginho assistiu o jovem Wallace Yan – médio de 20 anos – para o empate.

O desfecho mantém o Flamengo invicto, com duas vitórias e um empate. Ou seja, sete pontos, um de vantagem sobre o Chelsea. Por sua vez, o Los Angeles FC terminou no quarto posto, com um ponto.

No calendário do “Mengão” segue-se o duelo com o Bayern Munique, na noite de domingo (21h), em Miami. O vencedor vai cruzar destinos com PSG ou Inter Miami, na tarde de 5 de julho (17h).

A Figura: Wallace Yan, pérola em ascensão

Bastaram 17 minutos para o jovem médio ofensivo fazer a diferença. Em 15 jogos pelo Flamengo, Yan conseguiu seis golos e três assistências. Frente ao Los Angeles FC, marcou no único remate desferido, além de conseguir 16 passes – em 18 tentados – e vencer todos os duelos (três).

O Momento: Flamengo reforça lote de invencíveis nos “oitavos”, 86 minutos

O golo de Wallace Yan permitiu ao “Mengão” integrar a lista que conta com Palmeiras, Inter Miami, Benfica e Bayern Munique.

Resta saber se também Real Madrid, Al Hilal, Salzburgo, Juventus, Man City, Inter Milão, Monterrey, River Plate, Fluminense e Dortmund vão manter o registo de invencibilidade.