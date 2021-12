A CNN Portugal, e o Maisfutebol, noticiaram nesta quarta-feira sobre o desejo manifestado por Jorge Jesus, treinador do Benfica, aos dirigentes do Flamengo, com os quais reuniu na última terça-feira.

O clube da Luz emitiu nesta tarde um comunicado visando a CNN Portugal.

A CNN Portugal reitera a validade da informação publicada nesta manhã em antena e no seu site CNNPortugal, tal como surgiu no Maisfutebol.

Leia a nota editorial do Diretor da CNN Portugal, Nuno Santos.