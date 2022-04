Não começou bem para Paulo Sousa, começou ainda pior para Abel. O Flamengo iniciou o Brasileirão com um empate no terreno do Atlético Goianense, numa semana em que o ambiente no clube foi bem pesado.

A formação orientada por Paulo Sousa esteve a perder, já no segundo tempo. Wellington Rato fz o 1-0 para a equipa de Goiânia, aos 74 minutos, mas o Flamengo ainda resgatou um ponto com Bruno Henrique a marcar aos 84 minutos.

No final do jogo, adeptos invadiram o relvado, mas para uma tentativa de fotos com os craques cariocas.

Já em São Paulo, o Palmeiras caiu perante o Ceará. A equipa de Fortaleza surpreendeu o campeão sul-americano ao vencer por 3-2. Ao fim de dez jogos em 2022, o Verdão de Abel perdeu a invencibilidade em casa.

Um autogolo de Jorge deu vantagem ao Ceará, que dobrou a diferença aos 14 minutos, por Mendoza. O Palmeiras reduziu para 1-2 por Zé Rafael, ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu o empate no segundo e, aos 86 minutos, sofreu o 3-1 por Lucas Ribeiro. O campeão paulista ainda reduziu de penálti por Gustavo Gomez, mas começou mesmo da pior maneira.