P Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Flamengo vão defrontar-se na final da Libertadores e Jorge Jesus foi questionado pela TNT Sports sobre quem vai apoiar.

«É verdade que há um português, mas, se é para torcer, vou torcer por um clube que me amou, que me fez ser superconhecido na América Latina, ganhei títulos que só eram possíveis no Flamengo», apontou o técnico, que venceu uma Libertadores com os rubro-negros.

«Vou torcer 200% pelo Flamengo», frisou Jesus.

Veja as declarações de Jorge Jesus no vídeo abaixo: