Na sequência do triunfo do Flamengo na visita ao Palmeiras, por 2-0, na 10.ª jornada do Brasileirão, o português José Boto acusou um diretor do “Verdão” de «invadir» o balneário da equipa de arbitragem.

«É a segunda vez que tenho de falar da arbitragem. Depois de ouvir a conferência de Abel Ferreira e de ver um dirigente do Palmeiras a invadir o balneário do árbitro ao pontapé, devemos intervir. Se há clube com razões de queixa, é o Flamengo», disse, na noite de domingo.

Em todo o caso, o árbitro Ramon Abatti Abel não reportou qualquer caso no relatório do jogo. Em simultâneo, Anderson Barros, diretor do Palmeiras, respondeu a José Boto: «É mentiroso!».

O Palmeiras lidera o Brasileirão, com 22 pontos, um de vantagem sobre o Flamengo.