Depois da final da Supertaça do Brasil, perdida para o Palmeiras, Vítor Pereira enfrenta esta terça-feira o segundo teste de decisões à frente do Flamengo, na meia-final do Campeonato do Mundo de clubes, frente ao Al Hilal.

Em conferência de imprensa, o técnico português alertou para a qualidade do adversário saudita e enalteceu o gosto que tem por jogar sob pressão.

«Conheço bem o futebol árabe, já estive na Arábia Saudita [Al Ahli]. O pior erro que podemos cometer é acharmos que teremos alguma facilidade. (…) Estive um ano na Arábia Saudita, conheço bem o futebol de lá, o nível dos jogadores. O futebol tem evoluído, tanto que a seleção conseguiu ganhar ao campeão do mundo, a Argentina. Há dez anos seria impossível», afirmou, citado pelo Globoesporte.

«É muito melhor ter pressão para títulos, para ganhar, para chegar a uma final, do que ter pressão para não descer. Essa sufoca. A pressão por títulos incendeia-nos, anima-nos, entusiasma-nos. É uma pressão boa. É uma oportunidade única, estar a dois jogos de um momento incrível nas nossas carreiras», continuou.

De resto, Vítor Pereira revelou ainda como vai preparar a equipa: «O trabalho do treinador é alinhar o pensamento coletivo. Precisamos preparar a equipa para momentos em que pressiona alto, médio, momentos em que nos vão empurrar para trás. No ataque, ora vamos jogar bem alto, ora seremos pressionados e precisaremos de sair da pressão. Esse é o alinhamento que ainda temos de fazer. O entendimento vai surgindo, essa identificação coletiva.»

O Flamengo e o Al Hillal disputam esta terça-feira, a partir das 19h00, a meia-final do Mundial de clubes.