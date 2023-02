Depois de um mau arranque no comando do Flamengo, com a derrota na Supertaça do Brasil e na meia-final do Mundial de Clubes, Vítor Pereira pediu tempo para trabalhar e consolidar processos na equipa.

«Temos sofrido muito mais golos do que pretendo para esta equipa. Para mim, uma equipa forte é equilibrada, faz golos e não permite ocasiões ao adversário. Neste momento, ainda não somos essa equipa, mas estamos a caminhar e a trabalhar para sermos essa equipa forte a atacar e no processo defensivo», começou por dizer o técnico luso antes do treino desta sexta-feira, véspera do duelo com o Al Ahly.

Vítor Pereira abordou ainda o impacto que a derrota com o Al Hilal teve no clube e lembrou o calendário apertado.

«Há insatisfação neste clube, acostumado a vitórias, não se lida bem com o outro lado. Nós, os dirigentes, os adeptos... Para ganhar no futuro, precisamos de melhorar. Mas é preciso dar tempo ao tempo. Os resultados são fundamentais porque consolidar as coisas ganhando é muito mais fácil. Mas a equipa está junta, unida», realçou.

«Estamos a trabalhar há um mês e com muitos jogos pelo meio. É uma temporada atípica. Estamos a fazer isso passo a passo. Neste processo, temos títulos para disputar. Não é fácil, mas estamos no caminho certo e sabemos qual é esse caminho. Vamos dar tempo ao tempo para melhorar», rematou.

O Flamengo defronta o Al Ahly este sábado, às 15h30, em jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar do Mundial de Clubes.