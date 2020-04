Rúben Vezo, jogador português que está em Espanha desde 2014, tem contado com a companhia da namorada durante o estado de emergência no país vizinho, motivado pela pandemia de Covid-19.

O defesa-central representa atualmente o Levante e está na sua casa de Valência há 22 dias com Flávia Jardim, que foi igualmente importante num momento difícil para Rúben Vezo, no final de 2019.

O antigo internacional sub-21 sofreu uma rotura do menisco externo do joelho esquerdo no início de dezembro de 2019, foi operado e regressou aos relvados apenas no final de janeiro de 2020. Rúben Vezo recuperou e manteve a titularidade no eixo defensivo do Levante até à paragem da competição. O último jogo foi disputado a 8 de março.