A NBA advertiu LeBron James por violar a regra anti-flopping com uma simulação no jogo de sexta-feira que os LA Lakers venceram por 115-105 frente aos Grizzlies.

Na nota, a NBA explica que a violação de Lebron ocorreu quando faltavam 2 minutos e 33 segundos para o final do segundo período, quando o jogador dos Lakers exagerou na queda quando lutava por um ressalto com Dillon Brooks e Grayson Allen.

As imagens do momento estão no vídeo abaixo:

Também Kyle Kuzma foi advertido pelo mesmo motivo.

Este sábado, houve regresso de Kevin Durant a San Francisco, para defrontar a sua antiga equipa, os Golden State Warriors.

O ala marcou 20 pontos, fez cinco ressaltos e seis assistências e ajudou os Nets a vencer por 134-117.

James Harden, que teve um duplo-duplo (19 pontos e 16 assistências), foi outro destaque da partida, assim como Kyrie Irving, que marcou 23 pontos.