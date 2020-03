O Milan tentou recrutar Florentino Luís no mercado de inverno, mas o Benfica não viabilizou um negócio. É isso que relata o empresário do jovem médio, em entrevista ao portal italiano «calciomercato».

«Foi uma escolha do Benfica, que respeitamos. O Benfica acredita muito no Florentino, e também por isso fixou uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Faz parte do projeto do clube», afirmou Bruno Carvalho Santos.

Questionado sobre a reabertura de uma negociação no próximo mercado, o empresário de Florentino lembrou que a pandemia de covid-19 lançou uma enorme incerteza no mundo do futebol, pelo que está tudo em aberto.

Em todo o caso Bruno Carvalho Santo defendeu que Florentino «é um dos melhores do mundo na posição 6».

«Não sou eu que o digo. Ele já o demonstrou várias vezes em casa. Superou vários recordes na sua idade, foi sempre titular nas seleções jovens e é determinante no Benfica. Bateu o recorde de recuperações de bola num jogo da Liga Europa e também em todos os campeonatos europeus. Embora agora não esteja a jogar com tanta regularidade, é um atleta pronto para jogar num clube de top europeu. Já o demonstrou», acrescentou o representante do médio.