Florentino Luís foi esta sexta-feira oficializado como reforço do Mónaco, por empréstimo de uma época do Benfica, tendo regresso ao Estádio da Luz marcado para daqui a um ano. Apesar de ser apenas uma cedência, o médio fez questão de se despedir do clube encarnado através das redes sociais, deixando um agradecimento especial a Jorge Jesus.

«Rumo a uma nova aventura, com o Benfica no coração. Dez anos depois de chegar à minha segunda casa, terei agora um novo desafio. Muito obrigado ao Mister Jesus por me dar esta oportunidade, espero poder trabalhar consigo no futuro», começou por escrever Florentino, ao lado de um vídeo que repassa os dez anos vividos no Benfica.

«Obrigado também a todos no Benfica que me ajudaram a ser o jogador e homem que sou hoje. Até breve», completou o jovem jogador, que recebeu mensagens de boa sorte de vários jogadores do plantel principal e das camadas jovens. «Meu cota Tino, boa sorte. És um craque», escreveu Pizzi. «Boa sorte, irmão. Deus te abençoe, craque», disse Caio Lucas.