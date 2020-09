Fora das opções nos dois primeiros jogos oficiais do Benfica em 2020/21, Florentino Luís entende que a melhor solução imediata para a carreira é rumar a outras paragens.

As apostas de Jorge Jesus em Julian Weigl e Gabriel para a zona mais recuada do meio-campo reforçaram a convicção de que dificilmente o médio terá os minutos pretendidos nesta temporada, sendo que há ainda Andreas Samaris, médio que chegou ao clube em 2014, ainda durante a primeira passagem do técnico pelas águias.

Nesta altura, Fulham e Mónaco estão na linha da frente dos interessados no médio campeão europeu sub-19 em 2018. O jornal A Bola avançou esta terça-feira que os dois clubes apresentaram propostas para um empréstimo de um ano na casa dos 2 milhões de euros com opção de compra de 30 milhões, valores que o Maisfutebol também confirmou.

O Milan também chegou a apresentar proposta pelo jovem médio, recusada pelo Benfica, e mais recentemente o Southampton juntou-se à lista de pretendentes que chegou a ter também o Leeds de Marcelo Bielsa, mas Fulham e Mónaco são as possibilidades mais fortes, nesta altura.

Florentino sente que só a jogar conseguirá evoluir de forma a atingir um estatuto que lhe permita ser aposta regular no Benfica. É por isso que encara a possibilidade de agarrar uma das propostas concretas que já chegaram à SAD encarnada: a do Fulham, já noticiada pelo nosso jornal, e a do Mónaco, que se juntou mais recentemente à lista de interessados no jogador de 21 anos,

O médio gosta de trabalhar com Jorge Jesus e vê com bons olhos a possibilidade de voltar a ser treinado por ele após um ano fora, no qual espera ter mais tempo de jogo e, com isso, regressar ao Benfica com outro estatuto.