O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, esteve em modo de ataque, na apresentação da sua gestão do clube aos sócios, e não desiste da Superliga.

«Devemos lembrar à UEFA quem é o Real Madrid», disse o líder madridista, citado pelo AS.

«Somos os reis da Europa. Talvez seja necessário lembrar-lhes da história do Real Madrid, que desde a sua fundação participou de todas as transformações e salvaguarda pela tradição do futebol. É o único clube que participou na fundação da FIFA e promoveu a Taça dos Campeões Europeus em 1955 com o jornal L'Équipe. A UEFA mostrou a sua oposição e Bernabéu sofreu isso durante dois anos. Agora vemo-nos numa situação semelhante», acrescentou Florentino Pérez.

O presidente do Real Madrid insistiu que «o futebol está em perigo» e argumentou de seguida.

«A abundância de ofertas de entretenimento está a substituir o futebol. Jogos pouco atraentes são a principal causa que afasta as equipas das competições», prosseguiu.

«A pandemia fez-nos viver um dos momentos mais difíceis da nossa história e obrigou-nos a acelerar a reflexão sobre o futuro do futebol. A Superliga não é apenas uma nova competição, é tentar mudar a dinâmica actual do futebol», declarou.