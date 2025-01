O Fluminense anunciou, na tarde deste sábado, que Ganso, médio veterano, foi diagnosticado com «uma pequena miocardite», durante os exames médicos de pré-temporada. Por isso, a inflamação do músculo do coração obriga Ganso a adiar o arranque da época, pelo menos, até ao final de fevereiro.

«Sem qualquer sintoma, o atleta ficará afastado das atividades físicas, como parte do tratamento, estará sob os cuidados do departamento médico e voltará a ser examinado em quatro semanas. Caso não seja mais detetada a condição clínica, poderá voltar normalmente aos treinos.»

«A miocardite foi adquirida recentemente, pois não havia sido detetada nos exames realizados no período de seis anos que está no Fluminense. O mais provável é que seja consequência de uma gripe muito forte que o atleta teve em novembro», explicou o Fluminense, nas redes sociais.

O médio brasileiro, de 35 anos, acumulou quatro golos e 10 assistências em 51 partidas em 2024.

Ganso despontou no Santos e São Paulo, entre 2008 e 2016, dando o salto para a Europa pela porta do Sevilha, em janeiro de 2016. Ao cabo de um ano e meio, rumou aos franceses do Amiens.

O regresso ao Brasil aconteceu em 2019, quando reforçou o Fluminense, onde permanece. Por lá conquistou a Libertadores (2023).