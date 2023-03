A cerimónia de apresentação de Marcelo como reforço do Fluminense, marcada para a noite desta sexta-feira, está a gerar enorme expetativa entre os adeptos do clube carioca que, entretanto, já anunciou que vai abrir mais um setor das bancadas do Estádio Maracanã para acolher mais adeptos, além dos mais de trinta mil que já fizeram reserva ou que já compraram bilhete.

A organização do evento tinha previsto abrir apenas as arquibancadas Sul e Oeste do Maracanã, mas, entre as reservas dos sócios [não pagam] e os bilhetes vendidos [ao preço de 12 reais, cerca de 2,20 euros], esses setores ficaram esgotados em dois tempos e o clube decidiu, agora, abrir mais um setor do estádio para responder às muitas solicitações de sócios e simpatizantes.

Marcelo vai jogar no Fluminense com a camisola 12 e, embora ainda não haja uma previsão para a data da sua estreia, o lateral de 34 anos já está inscrito e pode, inclusive, jogar nas meias-finais do Campeonato Carioca. Recordamos que o experiente lateral começou a época no Olympiakos e realizou o último jogo pela equipa a grega a 11 de janeiro, antes de rescindir contrato.

O internacional brasileiro fez a formação no Fluminense, mas cumpriu apenas uma temporada na equipa principal, em 2005 [40 jogos, 6 golos e 3 assistências], antes de ser vendido ao Real Madrid onde viria a conquistar 25 títulos.

Marcelo chegou na quinta-feira ao Rio de Janeiro, acompanhado pela mulher e pelos dois filhos, embrulhado numa bandeira do Fluminense.

Confira a apoteótica chegada de Marcelo ao Aeroporto do Galeão: