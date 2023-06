As cortinas da época 2022/23 estão a fechar-se, e é hora dos balanços: tanto no mundo real como... no mundo virtual.

É o caso do Football Manager, que este sábado revelou o onze com os jogadores mais contratados nesta última temporada no maior simulador de futebol do mundo.

Andreas Schjelderup, sem surpresa, é um dos elementos presentes, ele que foi um dos grandes fenómenos do FM 2023 e que no início do ano, era mesmo o futebolista mais contratado pelos treinadores virtuais.

Mas num onze com grandes estrelas e outros nomes mais desconhecidos, há outras duas caras que dizem muito a Portugal e ao futebol português.

Veja na galeria acima associada o onze com os jogadores mais contratados no FM 23.