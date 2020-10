Os advogados de Rui Pinto, português na base do Football Leaks, requereram esta quinta-feira, formalmente, que um disco rígido ligado à sociedade de advogados PLMJ seja declarado inexistente para efeitos de prova no julgamento do processo.

Francisco Teixeira da Mota e Luísa Teixeira da Mota, na defesa do pirata informático, vincaram que o arguido foi «surpreendido» com a existência desse dispositivo com um terabyte [1TB] de capacidade, na sequência de uma intervenção da procuradora do Ministério Público (MP), Marta Viegas, a propósito da futura audição de uma das testemunhas ligadas à PLMJ.

Os advogados requereram que o disco rígido fosse declarado «inexistente em matéria de prova», frisando que este «não consta nos autos».

O Ministério Público pediu dez dias para pronúncia.

Um dos 90 crimes pelos quais Rui Pinto responde é de acesso ilegítimo à PLMJ.

Por outro lado, no único depoimento da tarde desta quinta-feira, na 13.ª sessão do julgamento do processo, o ex-advogado do Sporting, Pedro Solano Almeida, garantiu não ter tido «sensação de invasão duradoura» ao descobrir o acesso externo ao seu e-mail. Almeida valorizou mesmo a intervenção de Rui Pinto no reforço da transparência no futebol.

O causídico, que exerceu funções no departamento jurídico do clube entre 2009 e 2015, comparou os mecanismos alegadamente utilizados por Rui Pinto para divulgar documentos e os efeitos sociais decorrentes da ação, assinalando que saem «mais coisas positivas do que negativas» neste processo.

O julgamento prossegue na próxima terça-feira, com a audição de mais testemunhas ligadas ao Sporting à data dos factos do processo, nomeadamente Jorge Jesus, ex-treinador do clube e atual técnico do Benfica, além dos antigos dirigentes e técnicos do Sporting Alexandre Godinho, Tiago Vieira, Paulo Henriques, Filipe Celikkaya, Manuel Fernandes e Tiago Fernandes. Está também agendado o depoimento do cidadão húngaro Balint Bozó.