O advogado Pedro Henriques, que prestava assessoria ao antigo diretor executivo do fundo de investimento Doyen, Nélio Lucas, garantiu em tribunal desconhecer os alegados empréstimos da empresa a clubes portugueses, como o FC Porto e o Sporting.



O antigo colaborador prestou depoimento na 30.ª sessão do julgamento do processo Football Leaks.



«Da minha parte, de pagamento de empréstimos, tinha conhecimento de situações noutros países. Empréstimos em Portugal nunca passaram por mim. Não conheço esta folha do documento. Só conheço a folha dos contratos ERPA [Economic Rights Participation Agreement], praticamente. O Nélio Lucas é que conhece melhor o documento», disse Pedro Henriques, quando confrontado na sala de audiência com um documento da Doyen, no qual estavam listadas essas operações financeiras.



O advogado respondeu por diversas vezes não se recordar ou não ter ideia de vários assuntos, com Rui Pinto a mostrar-se atónito perante a postura de Pedro Henriques.



A testemunha, por outro lado, fez questão de salientar a incorreção de uma informação, de que os servidores do sistema informático do fundo de investimento estavam em Coimbra e não em Londres.

«Que eu saiba, a Doyen nunca teve servidores na WIT Software, em Coimbra. Esta informação está errada, não corresponde à verdade», disse Pedro Henriques.

A próxima sessão do julgamento está marcada para o dia 19 de janeiro, terça-feira, a partir das 09h30.