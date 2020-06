Todo e qualquer treinador de futebol precisa de um treinador adjunto competente ao seu lado, que seja no fundo um braço direito para tomar todas as decisões necessárias na gestão de uma equipa.

Ora, no Football Manager – o maior simulador de futebol do mundo dos videojogos – isso não é diferente. Porque não queremos que lhe falte nada, caro leitor, apresentamos-lhe aqui a lista dos 15 adjuntos mais bem classificados do FM 2020.

A lista conta com três portugueses: Rui Pedro Silva, que faz parte da equipa técnica de Nuno Espírito Santos no Wolverhampton, e Ilídio Vale e Jorge Rosário, técnicos adjuntos de Fernando Santos na galeria acima associada.

Percora a galeria acima associada para ver a lista preparada pelo Maisfutebol.