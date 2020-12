Já se vive uma das melhores alturas do ano para os maiores fãs de futebol, com o lançamento, no passado dia 24 de novembro, do Football Manager 2021.

Tal como no ano passado, o Maisfutebol apresenta-lhe 20 promessas – os tão famosos wonderkids – portuguesas que pode contratar no seu save no novo FM.

Liderada por João Félix, a lista conta com vários jogadores a atuar no futebol português, mas também alguns cuja carreira já vai lançada no estrangeiro.

Veja na galeria acima associada a lista de 20 promessas portuguesas do FM21 escolhida pelo Maisfutebol.