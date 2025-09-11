Agora sim, é oficial. O Football Manager (FM) 26 será, oficialmente, lançada a 4 de novembro em todas as plataformas.

Depois de algumas complicações e atrasos no desenvolvimento do videojogo que afetaram o lançamento da versão de 2025, está agora confirmada a melhor das notícias para os fãs de desportos virtuais.

Uma das principais novidades é a chegada do futebol feminino ao videojogo, com a base de dados «mais completa do género», assim como diversas competições licenciadas, que serão divulgadas nas próximas semanas. Além de estar disponível para computador, o FM também poderá ser jogado nas consolas PlayStation e Xbox, assim como a Nintendo Switch.

Por fim, o Football Manager 26 Mobile chega também a 4 de novembro, num exclusivo da Netflix para telemóveis e outros dispositivos móveis.