Football Manager 26 já tem data marcada para o lançamento oficial
Versão de 2025 foi cancelada no início de fevereiro, devido a «complicações e atrasos» no desenvolvimento do videojogo
Agora sim, é oficial. O Football Manager (FM) 26 será, oficialmente, lançada a 4 de novembro em todas as plataformas.
Depois de algumas complicações e atrasos no desenvolvimento do videojogo que afetaram o lançamento da versão de 2025, está agora confirmada a melhor das notícias para os fãs de desportos virtuais.
Uma das principais novidades é a chegada do futebol feminino ao videojogo, com a base de dados «mais completa do género», assim como diversas competições licenciadas, que serão divulgadas nas próximas semanas. Além de estar disponível para computador, o FM também poderá ser jogado nas consolas PlayStation e Xbox, assim como a Nintendo Switch.
Por fim, o Football Manager 26 Mobile chega também a 4 de novembro, num exclusivo da Netflix para telemóveis e outros dispositivos móveis.
Pre-purchase #FM26 now 🤝— Football Manager (@FootballManager) September 10, 2025
Secure 10% off and Advanced Access on PC/Mac before launch on Nov 4.