O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, confirmou esta quarta-feira que a Autoridade Tributária realizou buscas no complexo desportivo do clube insular, no Funchal, no âmbito da operação Fora de Jogo.

«É uma obrigação da Autoridade Tributária e não nos cria nenhum problema recebê-los, colaborar com aquilo que eles entendam que deve ser e um clube desta dimensão tem muito papel para ver e analisar», afirmou Carlos Pereira, em declarações reproduzidas na RTP Madeira. O dirigente frisou que tudo foi mostrado «com tranquilidade». «Queremos é contribuir para um futebol mais transparente», elucidou.

O Ministério Público anunciou que foram constituídos 47 arguidos, 24 pessoas coletivas e 23 pessoas singulares, no âmbito da operação em causa. Entre ele contam-se «jogadores de futebol, agentes ou intermediários, advogados e dirigentes desportivos», estando em causa «suspeitas da prática de factos suscetíveis de integrarem crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais».