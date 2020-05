O futebolista português Ricardo Quaresma voltou a criticar a posição do deputado do Chega, André Ventura, que esta quarta-feira disse que os jogadores da seleção nacional não deviam envolver-se em política. O jogador do Kasimpasa defendeu que Ventura chegou precisamente ao conhecimento público no futebol pelos comentários desportivos.

«Por ele dizer que os jogadores não devem meter-se na política, ele não deve esquecer-se que ficou conhecido por defender o clube dele. Ficou conhecido por falar de futebol. Eu pago impostos em Portugal e tenho direito a dar a minha opinião. Ninguém vai calar-me, nem ele, nem ninguém. Esse tema está fechado, quero é que acabe essa parte dos racismos. Para mim é difícil», considerou o internacional luso, em declarações na página de Facebook do Instituto Português da Juventude (IPDJ).

A polémica entre ambos começou quando o deputado referiu, ao jornal I, que «a comunidade cigana acha-se acima das leis». Quaresma acusou as declarações e disse que o «populismo racista do André Ventura apenas serve para virar homens contra homens».