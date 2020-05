A bilheteira, o portão, a bancada com meia dúzia de degraus, um campo inteiro e uma paisagem para desfrutar.

Em tempos de confinamento, Marta Silva abre-nos uma janela para os mais belos estádios de Portugal.

Uma janela digital, ainda assim tão refrescante como o olhar desta socióloga de formação, do Porto, para o futebol como fenómeno comunitário.

«Não sabia muito bem como conciliar fotografia e futebol, duas áreas de que gosto tanto, até que um dia me cruzei com uma bilheteira do São Romão de Neiva, perto de Viana do Castelo…»

Foi aí que se deu o clique que faria surgir a página «Futebol de Tostões», em julho de 2017. Primeiro no Instagram, depois no Facebook.

«A ideia era só fotografar as bilheteiras, mas fui verificando que existiam também outros elementos interessantes e comecei a captar os campos de futebol como um todo. Quanto mais antigo e mais pequeno, melhor», conta Marta ao Maisfutebol, revelando: «Atraem-me mais estes campos do que os grandes estádios. São elementos importantes da comunidade. Esse lado da minha formação também acabou por influenciar, a “Liga dos Últimos” foi sempre um programa que me fascinou e houve também a influência do meio pai, que foi dirigente do Castêlo da Maia. Com ele fui visitando muitos campos em criança. Recordo-me de irmos todos os domingos aos jogos.»

Marta já fotografou mais de 200 campos pelo país. Parte à descoberta dos «campos da bola» e é recompensada sempre com alguma relíquia.

«O campo do Balasar, na Póvoa de Varzim, tem um contentor que serve como gabinete de imprensa… Há também um estádio na ilha do Faial, nos Açores, que tem junto do campo um banquinho em madeira com a inscrição “banco do presidente”», sorri.

Na maior parte das vezes, vai de propósito para fotografar «por estradas nacionais e seguindo as placas»: «Se for numa distância considerável, já faço um estudo prévio e já tenho alguns campos assinalados, mas casualmente encontro algum campo no caminho e fotografo.»

Quando chega, desperta curiosidade. Que andará ela ali a fazer de câmara em punho à volta do campo?

«As pessoas vêm perguntar-me o que estou a fazer e acabo por falar do projeto. Por norma, são curiosas, mas também prestáveis. Se os campos estiverem fechados e tiverem a chave dão-me acesso.»

Tão simples assim. Resultando numa expressão artística de uma beleza tão singela que já esteve em exposição em espaços físicos e que um dia, «se surgir oportunidade», poderá «com todo o gosto» dar azo à publicação de um livro, apesar de o objetivo primordial ser o de alimentar o prazer «de fotografar e de partilhar com as pessoas».

Seja em que plataforma for, vale a pena contemplar cada imagem.

São como postais ilustrados. O que mais é preciso para nos cativar o olhar?

--



Fora do jogo é uma rubrica do Maisfutebol que dá voz a agentes desportivos sem participação direta no jogo. Relatos de quem vive por dentro o dia a dia dos clubes e faz o trabalho invisível longe do espaço mediático. Críticas e sugestões para smpires@mediacapital.pt ou vem.externo@medcap.pt.