Fala como um craque, renova como um craque, mas… não é um craque.

Ricardo Vasconcelos, de 29 anos, é roupeiro do Lusitano de Vildemoinhos há oito anos e, no passado sábado, tornou-se um pouco mais conhecido graças a uma publicação no Facebook em que prolongava o seu vínculo com o clube viseense.

«O Lusitano Futebol Clube informa que chegou acordo com o Técnico de Equipamentos Ricardo Vasconcelos para renovar o seu vínculo ao clube», lê-se.

«É uma brincadeira e também um desafio aos outros clubes», afirma ao Maisfutebol João Luís, que acumula funções de diretor para o futebol e de comunicação, sobre a surpresa àquele jovem com dificuldades de aprendizagem que ganhou gosto pela sua função até se tornar numa figura querida do Lusitano.

«Começou por uma brincadeira com o Ricardo. Dizíamos que ele para o ano não ia ficar no clube, que não ia renovar… E ele andava assustado. Até que no sábado ele viu a publicação, em que aproveitei uma foto dele com o cachecol do clube na sala de imprensa, e os jornais começaram a noticiar... Então, ele ligou-me todo contente para dizer: “Só tenho duas palavras: ‘Muito obrigado’.”

«Contente com a renovação, Ricardo?»

Ao Maisfutebol, ele responde como um craque: «É a oitava temporada que vou fazer aqui. Sinto-me muito feliz por continuar no clube que amo.»

O pai de Ricardo foi diretor do clube, o irmão jogou nas camadas jovens, mas a sua ligação ao emblema dos Trambelos começou quase por acaso, há oito anos, no jogo do título da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, que marcou a subida do Lusitano aos Campeonatos Nacionais.

«O Ricardo estava lá nesse último jogo contra o Resende em que ganhámos e subimos. Mal o jogo terminou, enquanto a equipa festejava no relvado, ele decidiu de forma espontânea ir ajudar a acartar coisas e a arranjar a carrinha em que a equipa ia desfilar até à Câmara Municipal de Viseu. Ora, no meio da festa, acabou por ir connosco na carrinha e por jantar com os jogadores. Envergonhado, mas foi», recorda João Luís, acrescentando que o jovem foi convidado pelo treinador Rui Cordeiro para fazer o trabalho de campo a partir da época seguinte:

«Começou por trazer as bolas, colocar e retirar mecos no treino, depois, acabou por acumular as funções na rouparia. Hoje, é ele sozinho que trata dos cestos para os jogadores. Ricardo aprende tudo aquilo que lhe dizem e está sempre atento.»

«No meu dia a dia faço os cestos com roupa para treino e jogos. Trato das bolas, do enchimento das águas… Acompanho a equipa nos jogos em casa e fora», acrescenta Ricardo, recordando que houve um dia especial nestes oito anos: 23 de novembro de 2018.

Nessa 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, o Lusitano defrontou o Sporting no Estádio do Fontelo e Ricardo conheceu Paulinho, o roupeiro da equipa principal dos leões.

«Esse foi o jogo mais marcante. Conheci o Paulinho, que é um grande ídolo meu e até já foi distinguido na Europa [ndr.: recebeu uma distinção da UEFA]. Tive o grande prazer de o cumprimentar, ele desejou-me as maiores felicidades e disse: “Continua a trabalhar como até agora”.»

«Foi um encontro emocionante. Vergonha de parte a parte. O Ricardo ficou mais constrangido, porque era novidade, enquanto o Paulinho está habituado à ribalta», completa João Luís.

Para lá do futebol, Ricardo frequentou cursos profissionais da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM), da floricultura à jardinagem, mas é no relvado ou no balneário que ele se sente mais feliz.

«Às vezes, os jogadores fazem-lhe umas brincadeiras: uns baldes de água fria, uns cortes de cabelo malucos… Mas, se não se meterem com ele, até fica triste. Aliás, ele é um dos dinamizadores do bom ambiente no balneário. Qualquer pessoa brinca com ele», revela o diretor, que por isso mesmo encarou a renovação de contrato como uma espécie de retribuição do clube a um funcionário dedicado. A ponto de lançar o isco para que outros clubes sigam o exemplo:

«Desafiámos outros clubes a anunciar a renovação de contrato com os seus técnicos de equipamentos, tal como fazem com jogadores e treinadores. A Sanjoanense já aderiu e acho que a corrente vai pegar.»

No fundo, é fazer justiça a quem se dedica como poucos aos seus clubes, como o Lusitano sublinhou no anúncio da renovação de Ricardo: «Desengane-se quem pensa que o futebol é apenas composto por aqueles que aparecem dentro das quatro linhas. Na verdade, o futebol real é muito mais que jogadores e treinadores.»

Fora do jogo é uma rubrica do Maisfutebol que dá voz a agentes desportivos sem participação direta no jogo. Relatos de quem vive por dentro o dia a dia dos clubes e faz o trabalho invisível longe do espaço mediático. Críticas e sugestões para smpires@mediacapital.pt ou vem.externo@medcap.pt.