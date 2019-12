Imagina-se a andar de porta em porta durante 30 anos a cobrar quotas? Faça chuva, frio ou sol. Quer o seu clube ganhe ou não.



Embora escasseiem, ainda restam cobradores de quotas. São os últimos resistentes de um trabalho em vias de desaparecer.



Por influência do pai, o Sr. Moutinho – como é carinhosamente tratado – tornou-se cobrador de quotas do Boavista, cargo que ocupa ininterruptamente há mais de trinta anos.



«Amanhã passo aí, não se preocupe. Sim, vai ter o cartão novo. É um espetáculo», diz o septuagenário enquanto caminha junto à Praça da Pantera e levanta o braço em sinal de pedido de desculpa.



A conversa desenrola-se na Praça da Pantera, equipada a rigor para a época festiva.



«Ora bem, tudo começou por causa do meu pai. Ajudava-o na cobrança das quotas e após o seu falecimento, em 1988, tomei conta do cargo. Isto é um part-time, não sou funcionário do clube. Mas estou aqui por amor», começa por dizer, em conversa com o Maisfutebol.



«Já está a gravar?», pergunta o Sr. Moutinho, de seguida. Após resposta afirmativa, fala-nos com entusiasmo da renovação dos cartões dos sócios axadrezados.



«Estava a falar ao telefone porque agora vamos fazer a renovação dos cartões. Os sócios têm os mesmos desde 1999. Agora têm de ter as quotas em dia para renovarem os cartões. Há dourados, prateados e bronzeados. É bom para eles, andam todos satisfeitos», acrescenta.





Sr. Moutinho, cobrador de quotas do Boavista há mais de 30 anos.





O diálogo é interrompido por uma senhora que deixa a secretaria do Bessa e cumprimenta o senhor Moutinho. Nem um minuto depois, este prossegue o raciocínio.



«Tenho de fazer a cobrança mensal. Tanto posso começar a trabalhar às 10h00 como ao meio dia. Não tenho horário, tenho é de cobrar. Matosinhos, Espinho, Vila Nova de Gaia, enfim, já vou de olhos fechados a casa dos sócios», relata.



Pese embora cobre quotas por gosto e para ajudar o seu clube, a tarefa nem sempre é fácil. «Nunca tive nenhum problema, mas quando o Boavista perde… fico pouco confortável para encarar os sócios, digamos assim. ‘Você não tem vergonha de vir cá receber as quotas?’ dizem-me e eu respondo que não sou jogador. Os sócios têm o direito de exigir vitórias, mas com educação. Mas nós temos de dizer-lhes que é tudo bom, sabe como é», atira, entre risos.



Além de trabalhar durante a semana, este jovem de 79 anos está presente nos dias de jogos no Bessa. Energia tem de sobra, percebe-se. «Estou na bilheteira das 9h30 até ao início da segunda parte para receber o dinheiro das quotas. Enquanto as minhas pernas durarem, vou continuar a fazer o que posso», frisa.



A máquina utilizada para cobrar quotas



Antes de explicar como cobra exatamente uma quota, o senhor Moutinho recorda como tudo começou. «O meu pai trabalha como fiscal no Serviço de Transportes Coletivos do Porto. Quando se reformou, veio trabalhar para o Boavista. O campo ainda era o Dr. Fernando Mascarenhas Júnior com bancos e bancadas de pedra… já não é do seu tempo! Com o passar dos anos, o meu pai ficou incapacitado e eu passei a fazer tudo», lembra.



Afinal, como é fica registada a cobrança de uma quota?



«Olhe só uso uma impressora e uma maquineta para o fazer. Tenho esta máquina há vinte anos e ando com ela de um lado para o outro numa mochila», diz.



O Sr. Moutinho abre a mochila, coloca o aparelho a funcionar e explica-nos como faz algo que é cada vez mais raro hoje em dia.



Após a explicação com algum detalhe [ndr: ver vídeo anterior ao parágrafo], o senhor Moutinho reforça o motivo que o leva a andar com uma máquina com duas décadas dentro de uma mochila no Porto e arredores.



«Faço isto com todo o gosto, dá-me saúde mental [e aponta para a testa]. Faz-me sair da cama e deixa-me fresco», conclui.





