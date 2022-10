Kylian Mbappé, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são os únicos jogadores que ultrapassam a casa dos três dígitos nos respetivos rendimentos ao longo do ano de 2022, segundo os dados apresentados pela revista Forbes, mas o internacional português já ganha mais por fora, em patrocínios, do que o salário base no clube.

Os dez mais bem pagos do mundo, em conjunto, acumularam rendimentos na ordem de uns exorbitantes 670 milhões de euros ao longo de 2022.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi já são veteranos nesta lista atualizada anualmente pela Forbes, mas os dois craques só ultrapassaram os 100 milhões de euros/ano em 2018, já na casa dos trinta anos. Kylian Mbappé, aos 23 anos, tem um rendimento recorde superior a 130 milhões de euros em 2022, segundo as estimativas da revista norte-americana.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo continuam a ocupar o pódio dos milionários, onde já estão desde 2014, mas o internacional português continua a ser o jogador que ganha mais em patrocínios, com um valor que ultrapassa, inclusive, o seu salário anual no Manchester United. Ronaldo recebe 41 milhões em salários e prémios e mais de 60 milhões em patrocínios.

