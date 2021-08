Etienne Eto'o, filho do antigo avançado Samuel Eto'o, está a treinar à experiência na equipa B do Benfica.

O jovem futebolista integrou os trabalhos nesta terça-feira, confirmou o Maisfutebol, e a equipa técnica liderada por Nélson Veríssimo vai agora avaliar o jogador.

Tal como o pai, Etienne Eto'o é avançado. Tem 18 anos e na época passada atuava no Real Oviedo, de Espanha.

Nascido em Espanha, é internacional pelas seleções jovens dos Camarões e esteve presente na CAN sub-20 em fevereiro passado. Fez dois jogos e marcou dois golos (um deles de livre direto), ambos frente à congénere moçambicana.

Samuel Eto'o foi um dos melhores avançados do futebol mundial nos anos 2000, tendo-se destacado sobretudo ao serviço do Barcelona e do Inter de Milão.