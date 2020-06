José Tavares foi convidado para assumir o cargo de treinador da equipa de sub-19 do FC Porto, sucedendo a Manuel Tulipa, que está de saída, depois de no decorrer da época já ter colocado o lugar à disposição.



Ferreirinha, como também é conhecido, é o atual coordenador da formação dos dragões e foi o responsável pelo regresso de Fábio Silva ao clube, além de ter sido uma das figuras por trás da conquista dos títulos europeu e nacional na época passada.

José Tavares, que trabalhou como observador e foi adjunto de Luís Castro na equipa B, tem o desejo de voltar a treinar, o que pode pesar na sua decisão de aceitar o convite para assumir os juniores.



O Maisfutebol sabe também que António Natal é o nome preferido de Fernando Gomes, que assumiu o papel de responsável pela formação na estrutura, para ocupar a vaga deixada em aberto por José Tavares.

Natal, de 57 anos, é professor auxiliar na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e esteve para integrar a estrutura azul e branca já no início do ano. O preparador físico fez carreira ao lado de Jaime Pacheco, tendo passado por Boavista, Vitória de Guimarães, Maiorca, Belenenses, Beijing Guoan, Zamalek, Al-Shabab e Tianjin Teda.



Recorde-se que após sagrar-se campeão nacional e europeu de sub-19, o FC Porto terminou no 3.º lugar a fase regular da zona Norte e somou um ponto em quatro jogos na fase final antes desta ser interrompida devido à pandemia de Covid-19.