João Pereira assinou contrato profissional com o Benfica, informaram as águias esta quinta-feira, em comunicado no site oficial.

O lateral-esquerdo de 16 anos está na terceira época ao serviço dos encarnados, ele que chegou ao Seixal proveniente do Vitória de Guimarães. Esta temporada, tem quatro jogos pelos juvenis.

«É um sentimento muito especial, o realizar de um sonho de menino. É sempre especial poder renovar com o Benfica, o meu clube do coração, o meu clube de infância», afirmou, à BTV.