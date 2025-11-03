O Benfica Campus, no Seixal, está no terceiro lugar entre as academias que formam os jogadores mais valiosos do mundo, segundo uma análise apresentada esta segunda-feira pelo Transfermarkt que também coloca a academia do Sporting, em Alcochete, no oitavo lugar, e a do FC Porto, no Olival, no 12.º posto.

Nesta análise, o site especializado em valores de mercado considera que um jogador é formado no clube quando joga em algum escalão da formação até aos Sub-19, deixando de fora os jogadores que tiveram apenas passagens pela equipa de Sub-23.

Nestes parâmetros, o Barcelona aparece no primeiro lugar, com um total de 295 jogadores formados no clube em atividade, com um valor de mercado total de 1.300 milhões de euros. Logo a seguir destaca-se o Chelsea, com 107 jogadores formados e com um valor total de 1.080 milhões de euros. O Benfica surge no terceiro lugar do pódio desta análise, com 253 jogadores formados, com um valor global de 825 milhões de euros.

Seguem-se o Ajax, Arsenal, Bayern Munique e Paris Saint-Germain, mas a Academia Cristiano Ronaldo, do Sporting, também está no top-tem, neste caso, no oitavo lugar, com 221 jogadores formados e um valor global de 687 milhões de euros.

Mais abaixo, n 12.º lugar, logo a seguir ao Real Madrid e à frente do River Plate, está também o FC Porto, com um total de 192 jogadores formados e um valor global de 560 milhões de euros.

Na lista das quinze melhores academias, nos parâmetros definidos pelo Transfermarkt, estão apenas dois clubes fora da Europa, os argentinos do River Plate, no 13.º lugar, e os brasileiros do Flamengo, no 15.º.