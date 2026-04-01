FOTOS: Benfica Campus é a academia mais lucrativa da última década
Sporting no quinto lugar, FC Porto no 18.º e Sp. Braga no 35.º
Sporting no quinto lugar, FC Porto no 18.º e Sp. Braga no 35.º
O Benfica é o clube que mais lucrou com a venda de jogadores provenientes da formação nos últimos dez anos, totalizando 589 milhões de euros, segundo um estudo do Observatório do Futebol (CIES) divulgado esta quarta-feira.
De acordo com o relatório do CIES, que apresenta os 100 clubes com maior retorno financeiro com a formação desde janeiro de 2016, o clube da Luz supera os neerlandeses do Ajax (454 ME) e os ingleses do Chelsea (442 ME), que completam o pódio das academias mais lucrativas na última década.
A transferência de João Félix para o Atlético de Madrid é apontada como o principal negócio da formação do Benfica, representando 20 por cento do total acumulado no período em análise.
Portugal destaca-se ainda no top-10 com a presença do Sporting, no quinto lugar, com 417 ME arrecadados com jogadores formados na Academia Cristiano Ronaldo.
O FC Porto aparece mais abaixo, na 18.ª posição (284 ME), enquanto o Sp. Braga surge no 35.º posto (173 ME), em igualdade com o Barcelona.
No Sporting, o estudo destaca a recente transferência de Geovany Quenda – para os ingleses do Chelsea, na próxima época, depois de consumado o negócio no último defeso -, enquanto no FC Porto a principal referência é a venda de Francisco Conceição.
O relatório define «clubes de formação» como aqueles em os jogadores passaram pelo menos três temporadas entre os 15 e os 21 anos, incluindo nos cálculos os valores fixos e bónus das transferências.
A análise aos últimos cinco anos revela uma mudança de tendência, com o Chelsea a liderar (366 ME), seguido pelo Manchester City (318 ME), refletindo o investimento crescente das equipas inglesas na formação.
O ranking dos 10 primeiros inclui ainda o Olympique Lyon, Real Madrid, Mónaco, Palmeiras e Bayer Leverkusen, numa lista que abrange 100 clubes de 19 federações nacionais.
Confira as dez academias mais lucrativas na galeria associada
Most profitable academies as per incomes generated from the transfer of graduates, last 🔟 year 💰— CIES Football Obs (@CIES_Football) April 1, 2026
🥇 #SLBenfica 🇵🇹 €5⃣8⃣9⃣m
🥈 #AFCAjax 🇳🇱 €4⃣5⃣4⃣m
🥉 #ChelseaFC 🏴 €4⃣4⃣2⃣m
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