O Benfica é o clube que mais lucrou com a venda de jogadores provenientes da formação nos últimos dez anos, totalizando 589 milhões de euros, segundo um estudo do Observatório do Futebol (CIES) divulgado esta quarta-feira.

De acordo com o relatório do CIES, que apresenta os 100 clubes com maior retorno financeiro com a formação desde janeiro de 2016, o clube da Luz supera os neerlandeses do Ajax (454 ME) e os ingleses do Chelsea (442 ME), que completam o pódio das academias mais lucrativas na última década.

A transferência de João Félix para o Atlético de Madrid é apontada como o principal negócio da formação do Benfica, representando 20 por cento do total acumulado no período em análise.

Portugal destaca-se ainda no top-10 com a presença do Sporting, no quinto lugar, com 417 ME arrecadados com jogadores formados na Academia Cristiano Ronaldo.

O FC Porto aparece mais abaixo, na 18.ª posição (284 ME), enquanto o Sp. Braga surge no 35.º posto (173 ME), em igualdade com o Barcelona.

No Sporting, o estudo destaca a recente transferência de Geovany Quenda – para os ingleses do Chelsea, na próxima época, depois de consumado o negócio no último defeso -, enquanto no FC Porto a principal referência é a venda de Francisco Conceição.

O relatório define «clubes de formação» como aqueles em os jogadores passaram pelo menos três temporadas entre os 15 e os 21 anos, incluindo nos cálculos os valores fixos e bónus das transferências.

A análise aos últimos cinco anos revela uma mudança de tendência, com o Chelsea a liderar (366 ME), seguido pelo Manchester City (318 ME), refletindo o investimento crescente das equipas inglesas na formação.

O ranking dos 10 primeiros inclui ainda o Olympique Lyon, Real Madrid, Mónaco, Palmeiras e Bayer Leverkusen, numa lista que abrange 100 clubes de 19 federações nacionais.

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