Benfica contrata médio ao Real de Massamá
Jaylen Jones tem 16 anos e alinhava na equipa de juvenis da equipa da Linha de Sintra
O Benfica anunciou a contratação de Jaylen Jones, jovem médio polaco.
O jovem futebolista, de 16 anos, chega aos encarnados proveniente do Real Sport Clube (Real de Massamá), onde estava desde a época passada.
Na presente época, Jaylen Jones apontou sete golos em 17 jogos pela equipa que milita na 1.ª divisão. Em novembro marcou no triunfo sobre o Benfica por 2-1 no Seixal e faturou também no triunfo em casa sobre o Sporting (também por 2-1) em setembro.
