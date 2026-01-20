O Benfica anunciou a contratação de Jaylen Jones, jovem médio polaco.

O jovem futebolista, de 16 anos, chega aos encarnados proveniente do Real Sport Clube (Real de Massamá), onde estava desde a época passada.

Na presente época, Jaylen Jones apontou sete golos em 17 jogos pela equipa que milita na 1.ª divisão. Em novembro marcou no triunfo sobre o Benfica por 2-1 no Seixal e faturou também no triunfo em casa sobre o Sporting (também por 2-1) em setembro.

