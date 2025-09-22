O Benfica vai abrir uma escola de futebol na cidade de Casablanca, em Marrocos, país que vai organizar o Mundial de 2030 juntamente com Portugal e Espanha. A inauguração do centro formativo está prevista para o próximo mês de outubro.

A formalização do acordo aconteceu em Lisboa, numa reunião que juntou o diretor de expansão internacional do Benfica, Bernardo Faria de Carvalho, e o parceiro local DK Sports, representado por Khalid Chagna.

A quarta escola de futebol internacional do clube português ficará sediada na American School Casablanca, localizada no Bairro de Bouskoura, um dos centros educacionais mais importantes de uma cidade com cerca de 12 milhões de habitantes.

De acordo com uma nota publicada no site das Águias, «esta será a primeira de várias Escolas [do clube] a serem lançadas em Casablanca e em diversas outras cidades em Marrocos».