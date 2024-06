O Benfica sagrou-se, este domingo, campeão nacional de iniciados, com a vitória por 2-1 na visita ao Marítimo, em jogo da 17.ª e penúltima jornada da fase de apuramento de campeão.

No Complexo Desportivo do CS Marítimo (campo n.º2), Lucas Rodrigues deu vantagem ao Marítimo, apontando o 1-0 aos nove minutos. Porém, o Benfica deu a volta ao marcador, com dois golos de Bernardo Nunes, apontados aos 28 e 70 minutos.

Com este resultado, o Benfica é líder com 44 pontos, mais sete do que o FC Porto, que tem 37 e já só consegue somar, no máximo, 43. Os dragões jogam esta tarde, recebendo o Belenenses (15h00) já sem hipóteses pelo título.

O Benfica revalida assim o título alcançado na época passada.