O Benfica anunciou a renovação de contrato com João Conceição.

O lateral-esquerdo de 21 anos vai para a 13.ª temporada nos encarnados, numa ligação iniciada através do Centro de Formação e Treino de Faro em 2014.

Depois de duas temporadas no Louletano (2017 a 2019), João Conceição regressou ao Benfica para integrar a formação do Seixal.

João Conceição esteve indisponível durante mais de metade da temporada devido a uma lesão contraída ainda na reta final da época 2024/25.

Integrado na equipa sub-23 das águias, o jovem futebolista é internacional por todos os escalões dos sub-15 aos sub-20.